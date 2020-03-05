Эксперты компании "Strategy Partners" разработали проект Дорожной карты развития туризма в Бурятии.
"Бурятия должна быть для туристов местом, где они смогут зарядиться энергией, поэтому здесь важны экологическая и этническая составляющие.
Мы разработали проекты новой модели продвижения Бурятии. Для реализации стратегии нужно привлекать инвестиции в развитие туризма и вовлекать жителей республики. Важно, чтобы население позитивно относилось к иностранцам и осознавало, что они вносят вклад в экономику региона. Также большое значение имеет развитие компетенций турфирм и повышение туристических активов", — сообщили эксперты.
В июне 2020 года будет проводиться Road show туристского потенциала Республики Бурятия и Иркутской области с целью привлечения инвесторов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Бурятия делает ставку на горные лыжи и эзотерику.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".