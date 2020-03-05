Эксперты компании "Strategy Partners" разработали проект Дорожной карты развития туризма в Бурятии.

"Бурятия должна быть для туристов местом, где они смогут зарядиться энергией, поэтому здесь важны экологическая и этническая составляющие.

Мы разработали проекты новой модели продвижения Бурятии. Для реализации стратегии нужно привлекать инвестиции в развитие туризма и вовлекать жителей республики. Важно, чтобы население позитивно относилось к иностранцам и осознавало, что они вносят вклад в экономику региона. Также большое значение имеет развитие компетенций турфирм и повышение туристических активов", — сообщили эксперты.