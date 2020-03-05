"Алтайтурцентр" потратит почти 40 млн на проведение мероприятий

В 2020 году "Алтайтурцентр" планирует потратить 38 млн бюджетных средств на проведение порядка 20 мероприятий.

На что именно будут потрачены деньги?

В рамках данного бюджета будут организованы выставки, событийные мероприятия, роуд-шоу (тур по сибирским городам с целью презентации туристических программ края).

В этом году в Алтайском крае запланировано проведение более 50 различных мероприятий.

"Почти в каждом районе Алтайского края проводятся различные праздники и фестивали. Их организацией занимаются районные администрации, группы единомышленников, также выделяют средства спонсоры. Иными словами, для проведения мероприятий могут использоваться разные способы финансирования", — сообщили в региональном управлении по туризму и курортной деятельности.

Все массовые мероприятия проводятся через госзакупки.