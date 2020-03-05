С 1 июня для туристов в Египте вводят новые визовые правила

В Египте приняли решение увеличить срок максимального пребывания для туристов с 90 дней до 5 лет. Туристы смогут оформить новые визы с 1 июня.

Где оформить визу в Египет?

в консульствах Египта;

на специальном сайте.

Стоимость визы — $25. Для туристов, прибывающих летом в аэропорт Луксора, предусмотрена скидка.

Ранее стало известно, что для российских туристов будут сделаны отдельные выходы на посадку и стойки регистрации в аэропортах Египта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Египта придумали, как привлечь туристов со всего мира.