Израиль закрыл въезд для туристов из-за коронавируса

На фоне эпидемии коронавируса по всей планете Израиль закрыл въезд туристам из Италии, Германии, Испании, Франции, Австрии и Швейцарии.

Теперь туристам, которые захотят приехать в Израиль, нужно будет находиться на карантине 14 дней.

"Израиль полностью закрыт для посещения тем, кто за последние 14 дней побывал в Иране, Ираке, Сирии или Ливане. На такие меры Израиль вынудила пойти эпидемия коронавируса", — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Израиле 27 февраля. Мужчина подхватил опасный вирус во время поездки в Италию.

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