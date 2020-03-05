Цены в российских гостиницах могут снизиться на 60 % из-за коронавируса

Стоимость проживания в российских отелях может снизиться на 50-60%. Это вызвано тем, что туристов из Китая стало намного меньше.

"В первую очередь речь идет об отелях, расположенных в Москве, Петербурге, Владивостоке, Иркутске и Хабаровске, где останавливались туристы из Китая. Номера в других отелях тоже могут подешеветь на 20-30%", — сообщили эксперты.

По словам экспертов китайские туристы составляли примерно треть от общего числа иностранных туристов, приезжающих в Россию. Очень снизился спрос на Байкале и Дальнем Востоке, где туристов из Китая больше всего.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туризм России потеряет миллиарды рублей из-за коронавируса.