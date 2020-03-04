В 2020 году путевки в Крым стали дешевле. Так, на период майских праздников цены снижены на 18%, а на летние период — на 6%.
"Речь идет о снижении стоимости на этапе раннего бронирования, когда клиенты могут воспользоваться возможность купить путевку на 20% дешевле", — сообщили в министерстве курортов и туризма республики.
Кроме того, в небольших гостиницах стоимость размещения снизилась примерно на 5%, в пятизвездочных отелях — на 31,8%, в трехзвездочных и четырехзвездочных цены остались на уровне прошлого года.
Сообщается, что резко снизились цены на Южном берегу Крыма — на 13,8% и в западной части Крыма — на 28,3%.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Евпатории обсудили планы на курортный сезон 2020.
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