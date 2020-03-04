В Чувашии началась подготовка к юбилею республики

В Чувашской Республике в Доме правительства состоялось заседание, в ходе которого обсудили вопросы по подготовке к празднованию 100-летия Чувашской автономии.

Какие мероприятия будут проходить в честь 100-летия Чувашской Республики?

Начало праздничных мероприятий в Чебоксарах запланировано на 10 марта. Своеобразным продолжением торжеств станет в апреле Международный балетный фестиваль.

Чебоксарский международный кинофестиваль запомнится жителям и гостям Республики не только кинопоказами, но и насыщенной культурной программой.

Кроме того, здесь будут проходить спектакли, мюзикл, концерт симфонической музыки, фестиваль национального костюма, в котором причем участие историк моды Александр Васильев.

Основные мероприятия будут проходить на Красной площади.

23 июня в Чебоксарах состоится бал выпускников, а непосредственно 24 июня — массовые праздничные мероприятия на разных площадках города.

Кульминационной частью торжеств станет проведение Всероссийского фестиваля "Родники России", летного шоу "Стрижи", гала-концерта и шоу фейерверков.