В Калужской области появилось пять новых памятников природы

В 2019 году в Калужской области появилось пять новых памятников природы регионального значения, среди них два водопада — "Калужская Ниагара" и пойма реки Нары с водопадом "Радужный" и три болота — болотный массив на правом берегу реки Протвы и болота "Малое Игнатовское" и "Бездонная лужа".

Из федерального бюджета национальному парку "Угра" было выделено 33 млн рублей на создание туристической инфраструктуры. Здесь планируется создать Военно-патриотический туристический центр "Угра-фронт", разработать водный маршрут "Оптино-Ильинское" и обустроить экотропу "Отрада — озеро Боровое".

Создание новых памятников природы должно привлечь больше туристов на территорию национального парка "Угра".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что калужане знают, как привлечь туристов.