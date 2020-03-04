Россиянам выдадут годовые визы в Италию из-за коронавируса

Российским туристам, у которых не состоялась поездка в Италию из-за эпидемии коронавируса, выдадут новые бесплатные шенгенские годовые визы в эту страну. Об этом сообщил представитель Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"Мы всегда рады российским туристам, но из-за вспышки эпидемии коронавируса в стране многие туристы из России не смогут побывать в Риме весной", — сообщил он.

В связи с этим посол Италии принял решение, благодаря которому россияне смогут бесплатно переделать свою шенгенскую визу. Только теперь она будет выдана на год, а не на несколько месяцев. Визы будут выданы россиянам, которые оформляли их на весенние месяцы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиянам вернут деньги за аннулированные туры в Италию.