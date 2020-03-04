Круизный лайнер Aida Aura из Германии 3 марта был помещен на карантин в Норвегии, так как на его борту два пассажира заражены коронавирусом.
"Лайнер находится в порту норвежской коммуны Хёугесунн", — сообщает агентство Associated Press.
На круизном лайнере находятся 1200 пассажиров.
Судно должно было выйти из порта 2 марта в 17:00 по местному времени.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess увеличилось.
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