В России создадут сеть бизнес-отелей формата 4 звезды

В крупнейших российских городах в ближайшие два года откроется сеть бизнес-отелей формата 4* под брендом Cosmos. По проекту планируется построить 14 новых отелей среднего ценового сегмента, общей площадью более 200 тыс. кв. м и с номерным фондом 4 тыс. номеров.

В каких городах появятся новые отели?

Москва;

Санкт-Петербург;

Владивосток;

Екатеринбург;

Краснодар;

Омск;

Ростов-на-Дону;

Ставрополь;

Сегежа (Карелия).

Бизнес-отели Cosmos будут построены в самых выгодных локациях в городе. Планируется, что новые отели будут пользоваться популярностью у туристов, для которых важен качественный сервис и функциональность.

Отель рассчитан на 250-300 номеров, площадь стандартного номера — около 20 кв. м.

В отеле будут работать:

ресторан;

лобби-бар;

2-3 многофункциональных конференц-зала;

банкет-зал.

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