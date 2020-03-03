В крупнейших российских городах в ближайшие два года откроется сеть бизнес-отелей формата 4* под брендом Cosmos. По проекту планируется построить 14 новых отелей среднего ценового сегмента, общей площадью более 200 тыс. кв. м и с номерным фондом 4 тыс. номеров.
Бизнес-отели Cosmos будут построены в самых выгодных локациях в городе. Планируется, что новые отели будут пользоваться популярностью у туристов, для которых важен качественный сервис и функциональность.
Отель рассчитан на 250-300 номеров, площадь стандартного номера — около 20 кв. м.
В отеле будут работать:
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