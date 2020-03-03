В Кировской области появится туристско-рекреационный кластер

В Кировской области планируется создать новый туристско-рекреационный кластер. Реализацию данного проекта обсудят в Центре "Мой бизнес" 10 марта при участии предпринимателей и специалистов в сфере туризма.

Какие вопросы будут рассмотрены на совещании?

предложения по созданию и развитию деятельности кластера;

преимущества вступления предпринимателей в новый кластер;

получение мер господдержки;

примеры реализации успешных мероприятий для бизнеса при поддержке отдела кластерного развития.

Цель создания кластеров - повышение конкурентоспособности предприятий и развитие малого и среднего бизнеса в Кировской области.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Забайкалье на границе с Китаем планируют создать туркластер.