В Кировской области планируется создать новый туристско-рекреационный кластер. Реализацию данного проекта обсудят в Центре "Мой бизнес" 10 марта при участии предпринимателей и специалистов в сфере туризма.
Цель создания кластеров - повышение конкурентоспособности предприятий и развитие малого и среднего бизнеса в Кировской области.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Забайкалье на границе с Китаем планируют создать туркластер.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.