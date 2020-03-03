Все туристы, прибывающие в Пекин из таких стран, как Италия, Южная Корея, Иран и Япония, будут отправлены на карантин продолжительностью 14 дней.
Данная мера касается туристов, которые прибыли в Пекин из регионов этих стран, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом.
В настоящее время в мире насчитывается более 92 тысяч больных коронавирусом, 48,3 тысячи человек вылечились. Жертвами заболевания стали 3130 человек.
Большинство заболевших находятся в Китае.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии из-за коронавируса отменили фестиваль сакуры.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.