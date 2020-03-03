Пекин ввел карантин для туристов из Италии, Кореи, Ирана и Японии

Все туристы, прибывающие в Пекин из таких стран, как Италия, Южная Корея, Иран и Япония, будут отправлены на карантин продолжительностью 14 дней.

Данная мера касается туристов, которые прибыли в Пекин из регионов этих стран, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом.

В настоящее время в мире насчитывается более 92 тысяч больных коронавирусом, 48,3 тысячи человек вылечились. Жертвами заболевания стали 3130 человек.

Большинство заболевших находятся в Китае.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии из-за коронавируса отменили фестиваль сакуры.