Число туристов, посетивших Индонезию в прошлом году, достигло рекордных значений и составило 158,94 тыс. человек, что на 26,4% больше, чем годом ранее.
"По темпам роста турпотока в Индонезию Россия снова заняла первое место среди европейских рынков и третье место — среди всех мировых рынков", — сообщили в российском представительстве министерства туризма страны (VITO Russia).
Самые популярные направления у россиян:
Всего Индонезию в 2019 году посетили 16,1 млн иностранных туристов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы из России смогут получать визу по прибытии в Индонезию.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.