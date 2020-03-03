Турпоток из России в Индонезию в 2019 году вырос на 26%

Число туристов, посетивших Индонезию в прошлом году, достигло рекордных значений и составило 158,94 тыс. человек, что на 26,4% больше, чем годом ранее.

"По темпам роста турпотока в Индонезию Россия снова заняла первое место среди европейских рынков и третье место — среди всех мировых рынков", — сообщили в российском представительстве министерства туризма страны (VITO Russia).

Самые популярные направления у россиян:

остров Бали;

Джакарта (столица Индонезии);

острова Бинтан и Батам.

Всего Индонезию в 2019 году посетили 16,1 млн иностранных туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы из России смогут получать визу по прибытии в Индонезию.