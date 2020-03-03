В Таиланде двух россиянок на надувных кругах унесло в море

На острове Пхукет в Таиланде произошел инцидент с российскими туристами.

В открытое море от пляжа Карон на надувных кругах унесло двух россиянок.

Гид, заметивший, что девушки слишком долго не появляются на берегу, начал бить тревогу.

Оказалось, что девушек унесло на 3 километра от берега. Спасатели обнаружили их и вернули обратно. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Таиланде открылся отель с прозрачными номерами-пузырями.