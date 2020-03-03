В Москве состоится Международный кинофестиваль "Travel Film по-русски"

В Москве с 20 по 22 марта будет проходить международный кинофестиваль фильмов о путешествиях "Travel Film по-русски".

Русский язык является родным для 162 млн человек, 110 млн человек во всем мире свободно им владеют.

Идея кинофестиваля заключается в том, чтобы объединить авторское международное Travel-кино на русском языке и расширить аудиторию иностранных фильмов о путешествиях среди русской аудитории.

Фильмы, попавшие в финал, покажут на большом экране и онлайн с 21 по 22 марта 2020 года в Москве. Они будут бороться за главный приз и звание "Лучший фильм о путешествиях".