В Якутии будет проходить фестиваль "Путешествие на Полюс Холода - 2020"

С 26 марта по 29 марта 2020 в Якутске состоится фестиваль "Путешествие на Полюс Холода — 2020".

В ходе мероприятие гости смогут познакомиться с культурой народов Севера, узнать все об их жизни, быте: увидеть национальные костюмы, танцы, услышать песни и предания.

Кроме того, гости фестиваля смогут полюбоваться красотой зимней природы.

Также туристы познакомятся с Якутским Повелителем Холода — Чысхааном в его Ледовой резиденции. У них будет возможность, искупаться в незамерзающем теплом источнике, покататься на оленьих упряжках и отведать национальные блюда.

В рамках фестиваля будет проводиться традиционный республиканский ралли-рейд "Полюс Холода" по легендарной колымской трассе. За четыре дня участники преодолевают более 1800 км.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайские отельеры выгнали 37 якутских туристов.