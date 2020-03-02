В Туле объявили имена финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"

В Туле стали известны победители второго полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства", организованного президентской платформой "Россия — страна возможностей" и Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Ими стали 20 участников: 8 — из Москвы, по 2 — из Московской и Орловской областей, по одному участнику из Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Ярославской, Брянской, Тульской областей и г. Санкт-Петербурга. Об этом рассказал руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" Евгений Малыгин.

26-27 февраля в музее "Тульский кремль" состоялся второй региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства", получивший название "Прогулка за пряником". В нем приняли участие 118 конкурсантов из Тульской области и других регионов России, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили свои проекты, связанные с индустрией туризма.

В течение двух дней участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. По итогам конкурсанты получили обратную связь и экспертную оценку.

"В этом полуфинале победили 9 мужчин и 11 женщин, самым молодым — по 25 лет, их двое, самым опытным (и их тоже двое) — 56. Победители представляют 11 регионов России. Как и в Сочи, почти все участники владеют как минимум одним иностранным языком", — сообщил руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" Евгений Малыгин. "Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" в Туле собрал настоящих профессионалов из 23 регионов России. Два дня они решали кейсы, обсуждали проекты, занимались спортом и проходили образовательные программы одной дружной командой мастеров. В заключительный день ведущие эксперты индустрии гостеприимства оценивали проекты наших участников. Важно, что эти проекты были самых разных масштабов и направлений индустрии гостеприимства: от тура на небольшой завод по производству пряников до глобальной цифровой платформы по организации детского отдыха во всей России, от веревочного парка в Орловской области до масштабного литературного конкурса, позволяющего рассказать сотням тысячам читателей о регионах России. Самое важное, что защита проектов переросла в конструктивное обсуждение, а часть экспертов, заинтересовавшихся проектами, прямо в зале делали предложения по совместной их реализации и сотрудничеству", — рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.

В рамках полуфинала конкурса состоялись встречи и мастер-классы с приглашенными экспертами отрасли.

Региональные полуфиналы конкурса "Мастера гостеприимства" в феврале прошли в Сочи и Туле. В марте очные соревнования пройдут еще в 7 городах России:

Пятигорске;

Самаре;

Ялте;

Уфе;

Салехарде;

Калининграде;

Иркутске.

Лучшие участники сразятся в финале за звание "Мастеров гостеприимства".

Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.