Туристы не отказываются от туров, а переносят сроки поездки

Из-за эпидемии коронавируса многие туристы не могут осуществить свои планы и поехать в некоторые страны. Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что многие туристы на фоне ситуации с эпидемией решили просто перенести дату вылета на более поздний срок.

"Туристы прекрасно понимают, что если сейчас аннулировать тур, например, на июнь, то после стабилизации обстановки путевка будет стоить намного дороже по сравнению с этапом раннего бронирования", — сообщила Осипова.

Путешественники, которые аннулируют туры не только в Италию и Китай, но и в другие страны, не смогут получить полный возврат денег. Им будет возвращена сумма с учетом вычета фактически понесенных расходов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ростуризм рекомендует не ездить в Италию.