В Чесме пройдет фестиваль "Сельский туризм и ремёсла"

2020 год год объявлен годом сельского туризма.

Что такое сельский туризм?

Сельский туризм — это не только посещение ферм, пасек и полей, но и богатый сектор туристской индустрии.

В Чесменском районе 3 марта состоится фестиваль "Сельский туризм и ремесла".

Задачи мероприятия:

возрождение ремёсел;

активное включение молодого поколения в сферу восстановления народных традиций;

повышение занятости сельского населения;

сохранение уклада сельской жизни.

В рамках фестиваля также состоится конкурс и выставка мастерских традиционных ремесел, в которой примут участие более 30 объединений отдельных мастеров из Челябинска, Магнитогорска и сельских районов по самым разным направлениям:традиционная художественная роспись;

деревообработка;

кошмоваляние;

ручное ткачество;

художественная ковка;

оренбургский платок;

традиционная кукла;

обработка камня.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Челябинской области будут развивать сельский туризм.