2020 год год объявлен годом сельского туризма.
Сельский туризм — это не только посещение ферм, пасек и полей, но и богатый сектор туристской индустрии.
В Чесменском районе 3 марта состоится фестиваль "Сельский туризм и ремесла".
В рамках фестиваля также состоится конкурс и выставка мастерских традиционных ремесел, в которой примут участие более 30 объединений отдельных мастеров из Челябинска, Магнитогорска и сельских районов по самым разным направлениям:традиционная художественная роспись;
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Челябинской области будут развивать сельский туризм.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".