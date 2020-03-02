В музее "Ростовский кремль" отметят традиционный День жаворонка

С 23 по 27 марта 2020 в Государственном музее-заповеднике Ростовского кремля состоится празднование Дня жаворонка.

Это старинный славянский праздник, который отмечается в день Весеннего равноденствия — 22 марта.

Раньше считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки, а за ними прилетают и другие перелетные птицы.

Программа мероприятия:

колокольные звоны;

сказки Матрены;

игровая программа "Птичий переполох";

мастер-класс "Птичка-невеличка";

выставка "Птичий базар";

увлекательное путешествие "В поисках весны";

мастер-класс "Веселые птички";

чаепитие в музейном кафе "Погребок".

Гостей праздника ждут угощения - булочки в виде птичек с глазками из изюма.