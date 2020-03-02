С 23 по 27 марта 2020 в Государственном музее-заповеднике Ростовского кремля состоится празднование Дня жаворонка.
Это старинный славянский праздник, который отмечается в день Весеннего равноденствия — 22 марта.
Раньше считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки, а за ними прилетают и другие перелетные птицы.
Гостей праздника ждут угощения - булочки в виде птичек с глазками из изюма.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".