В Челябинской области в военно-историческом парке "Застава 18" восстановили события февраля 1944 года.
Новый парк "Застава 18" в Красноармейском районе — идеальная площадка для реконструкции событий Великой Отечественной войны. Здесь смогли воссоздать полноценный укрепрайон:
"В 1944 году Красная армия перешла в наступление. В этот год бойцы Красной армии провели 10 самых крупных разгромных операций. В их числе и Корсунь-Шевченковская операция. Мы сегодня воссоздаём один из боёв, который действительно мог проходить в то время", — рассказал директор военно-исторического парка "Застава 18" Андрей Шавва.
После завершения боя у зрителей была возможность пообщаться с реконструкторами и попробовать кашу, которую ели в годы Великой Отечественной войны.
Фото: Михаил Пискунов
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".