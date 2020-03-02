В Челябинской области реконструировали один из боев 1944 года

В Челябинской области в военно-историческом парке "Застава 18" восстановили события февраля 1944 года.

Новый парк "Застава 18" в Красноармейском районе — идеальная площадка для реконструкции событий Великой Отечественной войны. Здесь смогли воссоздать полноценный укрепрайон:

окопы;

блиндажи;

дзоты;

противотанковые ежи.

"В 1944 году Красная армия перешла в наступление. В этот год бойцы Красной армии провели 10 самых крупных разгромных операций. В их числе и Корсунь-Шевченковская операция. Мы сегодня воссоздаём один из боёв, который действительно мог проходить в то время", — рассказал директор военно-исторического парка "Застава 18" Андрей Шавва.

После завершения боя у зрителей была возможность пообщаться с реконструкторами и попробовать кашу, которую ели в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Михаил Пискунов