С 19 по 23 марта 2020 года в городе Псков состоится фестиваль-конкурс русской музыки, посвященный М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову.
События фестиваля будут проходить:
Цель фестиваль — привлечь внимание к музыкальным шедеврам композиторов, а также к псковским местам, связанным с их именами.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".