В Пскове состоится всероссийский фестиваль русской музыки

С 19 по 23 марта 2020 года в городе Псков состоится фестиваль-конкурс русской музыки, посвященный М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову.

События фестиваля будут проходить:

в Пскове;

в Великих Луках,;

в музеях-усадьбах Мусоргского и Римского-Корсакова.

Цель фестиваль — привлечь внимание к музыкальным шедеврам композиторов, а также к псковским местам, связанным с их именами.