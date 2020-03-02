Эксперты: что ждет российские села через 30 лет

Специалисты Россельхозбанка и Высшей школы экономики провели исследование, в результате которого российские села в ближайшие 30 лет претерпят значительные изменения.

Что ждет российские села?

В первую очередь, отмечают специалисты, производство агропродукции в деревне будет активнее задействовать технологии робототехники, а производимая фермерами органическая продукция будет становится популярнее. Кроме того, многие люди, устав от городской жизни, будут переселяться в села.

К 2024 году глобальный рынок органических продуктов и напитков достигнет $324 долларов. Стоит отметить, что Россия в этом плане имеет большой потенциал.

Еще одним трендом села станет рациональное использование природных ресурсов.

По мере роста численности населения будет расти спрос на продукты питания, следовательно, нагрузка на земельные и водные ресурсы будет требовать их более рационального использования.

Кроме того, будет развиваться экологический и сельский туризмы.

Также для развития российского села будут характерны возвратная миграция, развитие экопоселений и увеличение площади территорий, пригодных для сельского хозяйства и проживания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, в Челябинской области будут развивать сельский туризм.