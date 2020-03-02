Специалисты Россельхозбанка и Высшей школы экономики провели исследование, в результате которого российские села в ближайшие 30 лет претерпят значительные изменения.
В первую очередь, отмечают специалисты, производство агропродукции в деревне будет активнее задействовать технологии робототехники, а производимая фермерами органическая продукция будет становится популярнее. Кроме того, многие люди, устав от городской жизни, будут переселяться в села.
К 2024 году глобальный рынок органических продуктов и напитков достигнет $324 долларов. Стоит отметить, что Россия в этом плане имеет большой потенциал.
Еще одним трендом села станет рациональное использование природных ресурсов.
По мере роста численности населения будет расти спрос на продукты питания, следовательно, нагрузка на земельные и водные ресурсы будет требовать их более рационального использования.
Кроме того, будет развиваться экологический и сельский туризмы.
Также для развития российского села будут характерны возвратная миграция, развитие экопоселений и увеличение площади территорий, пригодных для сельского хозяйства и проживания.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, в Челябинской области будут развивать сельский туризм.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".