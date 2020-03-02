Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Эксперты: что ждет российские села через 30 лет

Туризм » Путешествия

Специалисты Россельхозбанка и Высшей школы экономики провели исследование, в результате которого российские села в ближайшие 30 лет претерпят значительные изменения.

Что ждет российские села?

В первую очередь, отмечают специалисты, производство агропродукции в деревне будет активнее задействовать технологии робототехники, а производимая фермерами органическая продукция будет становится популярнее. Кроме того, многие люди, устав от городской жизни, будут переселяться в села.

К 2024 году глобальный рынок органических продуктов и напитков достигнет $324 долларов. Стоит отметить, что Россия в этом плане имеет большой потенциал.

Еще одним трендом села станет рациональное использование природных ресурсов.

По мере роста численности населения будет расти спрос на продукты питания, следовательно, нагрузка на земельные и водные ресурсы будет требовать их более рационального использования.

Кроме того, будет развиваться экологический и сельский туризмы.

Также для развития российского села будут характерны возвратная миграция, развитие экопоселений и увеличение площади территорий, пригодных для сельского хозяйства и проживания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, в Челябинской области будут развивать сельский туризм.

Темы село экотуризм развитие туризма сельское хозяйство россии
Новости Все >
В Берлине госпитализировали первого пациента с коронавирусом
В Пскове состоится всероссийский фестиваль русской музыки
Из-за угрозы минирования в Петербурге эвакуируют суды
Соревнования Олимпиады-2020 могут пройти без зрителей
Олимпийские игры-2020 могут пройти без зрителей из-за коронавируса
Эксперты: что ждет российские села через 30 лет
В Москве актив﻿изировались анонимные "минеры" зданий судов
Армия Сирии вернула контроль над Саракибом
В Сокольниках прошел митинг в защиту московских учителей
Иран продолжит переговоры с талибами после их сделки с США
Последние материалы
В Берлине госпитализировали первого пациента с коронавирусом
В Пскове состоится всероссийский фестиваль русской музыки
Из-за угрозы минирования в Петербурге эвакуируют суды
Соревнования Олимпиады-2020 могут пройти без зрителей
Сергей Крючек: развитие жилищной кооперации способно придать новый импульс реализации национального проекта "Доступное жилье"
Олимпийские игры-2020 могут пройти без зрителей из-за коронавируса
Эксперты: что ждет российские села через 30 лет
В Москве актив﻿изировались анонимные "минеры" зданий судов
Армия Сирии вернула контроль над Саракибом
В Сокольниках прошел митинг в защиту московских учителей
Популярное
Личность в культуре
Тайна гибели Марины Цветаевой

22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".

Тайна гибели Марины Цветаевой
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
Мир. Новости мира
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
Новости Украины
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Экспертное мнение
Сбербанк начнет выпускать регулярную статистику для госорганов
Соломон Соловьев Фатальная формула Михаила Горбачева - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Коронавирус угрожает российскому бюджету Петр Фадеев Любовь Степушова Знание русского языка улучшает жизнь граждан бывшего СССР Любовь Степушова
Комментарии
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Горбачев получил поздравление с днем рождения от Путина
Киевские политики придумали, как остановить войну в Донбассе
В США смоделировали ядерный удар по России и рассчитали последствия
Воссоздание СССР - несбыточная мечта
Кто провалил всю работу по ближнему зарубежью?
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Психолог оценила состояние блогера Диденко после потери мужа
Тайна гибели Марины Цветаевой
Папа Римский Франциск заболел коронавирусом
Россияне опасаются "разборок" во власти после ухода Путина
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
В Сети началась травля блогерши Екатерины Диденко, у которой погиб муж
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
Политолог Карасев рассказал, как Украина воспользуется уходом Суркова
Папа Римский Франциск заболел коронавирусом
Блогер Диденко рассказала подписчикам о последней воле погибшего мужа
Блогер Диденко рассказала подписчикам о последней воле погибшего мужа
Блогер Диденко рассказала подписчикам о последней воле погибшего мужа
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ