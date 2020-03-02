Убытки авиакомпаний Китая из-за коронавируса могут составить $15 млрд

Так как в Китае бушует эпидемия коронавируса, в эту страну резко снизился пассажиропоток. В связи с этим убытки гражданской авиации к маю 2020 года могут достичь $14,6 млрд.

"В феврале убытки в сфере туризма составили 37 млрд юаней, в марте — 35 млрд юаней. В том случае если эпидемия не отступит в апреле-мае, ущерб составит 100 млрд юаней, или $14,3 млрд", — сообщает газета "21 шицзи цзинцзи даобао".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Риме число отмененных туров достигло 90% из-за коронавируса.