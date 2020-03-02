В японских городах Токио и Осака из-за коронавируса отменили традиционный апрельский фестиваль цветения и любования сакурой.
У жителей и гостей будет возможность увидеть цветущие деревья в парках этих городов, но праздничные мероприятия не планируются.
Организаторам фестивалей очень жаль, что они вынуждены принять такое решение.
Обычно в этот период в Токио и Осаку приезжает большое количество туристов, чтобы полюбоваться цветением сакуры.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне обеспокоены вспышкой коронавируса в Японии.
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