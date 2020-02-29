Министерство здравоохранения России опубликовало список "неблагополучных" стран, где существует большая опасность заражения коронавирусом нового типа. Россиянам рекомендовали не посещать Иран, Италию, Южную Корею и Китай.

"Чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией населению рекомендуется соблюдать простые правила: чаще мыть руки с мылом; стараться не прикасаться немытыми руками к лицу; избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды; воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу - Китай, Южную Корею, Италию, Иран", - опубликовано на сайте ведомства.