Ди Каприо помог найти дорогу заблудившемуся в Нью-Йорке туристу

Актер Леонардо Ди Каприо подсказал дорогу туристу, который заблудился в Нью-Йорке. Фотографии, сделанные очевидцами, опубликовал портал BuzzFeed.

Ди Каприо вместе со своим другом, актером Кевином Коннолли, шел по Вест-Виллидж (район на западе Нью-Йорка). К ним подошел мужчина с рюкзаком, скорее всего, турист, и стал о чем-то спрашивать. Он смотрел на карту и, судя по жестам, пытался уточнить, в правильном ли направлении он идет. Но артисты указали ему в другую сторону.

Сообщается, что турист, вероятно, не узнал актеров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Киркорову не удалось сфотографироваться с Ди Каприо.