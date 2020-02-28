Актер Леонардо Ди Каприо подсказал дорогу туристу, который заблудился в Нью-Йорке. Фотографии, сделанные очевидцами, опубликовал портал BuzzFeed.
Ди Каприо вместе со своим другом, актером Кевином Коннолли, шел по Вест-Виллидж (район на западе Нью-Йорка). К ним подошел мужчина с рюкзаком, скорее всего, турист, и стал о чем-то спрашивать. Он смотрел на карту и, судя по жестам, пытался уточнить, в правильном ли направлении он идет. Но артисты указали ему в другую сторону.
Сообщается, что турист, вероятно, не узнал актеров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Киркорову не удалось сфотографироваться с Ди Каприо.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».