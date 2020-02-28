Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Из-за коронавируса туристы отменили 90% туров в Рим

Туризм » Путешествия

Число туристов, отменивших туры на март в Рим, уже достигло 90% из-за вспышки коронавируса. Стоит отметить, что в регионе Лацио, где расположен Рим, не было зарегистрировано ни одного случая заражения "китайской пневмонией".

Экономика и туризм Лацио находятся под угрозой

Местные турфирмы очень обеспокоены данной ситуацией. Итальянские СМИ сообщают о том, что экономический ущерб для одних только римских ресторанов составляет 3 миллиона евро в день.

"Из-за массовых аннуляций бронирования отелей и отмененных мероприятий туристический сектор в Риме и Лацио потерял 1,5 млрд евро", — заявил президент туристической организации Стефано Фиори.

Мэр итальянской столицы планирует организовать встречу с заинтересованными сторонами в ближайшее время.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиянам вернут деньги за аннулированные туры в Италию.

Темы рим италия туристы коронавирус
Новости Все >
Суд отменил компенсацию Смолову за разбитый автомобиль в размере 8 млн
В Москве бандой мошенников руководил бывший актер культовых фильмов
В США назвали "затратной и нереальной" программу ПРО для защиты от РФ
В Токио дали официальный ответ по возможной отмене Олимпиады-2020
Сирийские боевики наживаются на «уничтожении Т-90»
Чемпионат Англии по футболу могут остановить на два месяца
Поможет ли теннис пациентам с болезнью Паркинсона?
Россиянка случайно убила сына-инвалида, не желавшего учить математику
Врачам Челябинска выдадут субсидии на жилье
Ди Каприо помог найти дорогу заблудившемуся в Нью-Йорке туристу
Последние материалы
Чемпионат Англии по футболу могут остановить на два месяца
Поможет ли теннис пациентам с болезнью Паркинсона?
Алексей Кустов: "Мутко руководил процессом в ВФЛА и руководить будет"
Россиянка случайно убила сына-инвалида, не желавшего учить математику
Врачам Челябинска выдадут субсидии на жилье
Ди Каприо помог найти дорогу заблудившемуся в Нью-Йорке туристу
Лавров рассказал о дефиците доверия к НАТО
Эксперт: Россия не останется без лекарств
Из-за коронавируса туристы отменили 90% туров в Рим
В Никольске жительница отсудила у продавца 200 тыс. рублей
Популярное
Личность в культуре
Тайна гибели Марины Цветаевой

22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».

Тайна гибели Марины Цветаевой
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Новости Европы
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Ближний Восток
Эрдоган признает Асада и выведет войска из Сирии
Правительство
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
Петр Фадеев Коронавирус угрожает российскому бюджету Петр Фадеев Соломон Соловьев Романтики с большой дороги - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Знание русского языка улучшает жизнь граждан бывшего СССР Любовь Степушова
Комментарии
Россиянка случайно убила сына-инвалида, не желавшего учить математику
Лавров рассказал о дефиците доверия к НАТО
НАТО усилит воздушную поддержку Турции в Сирии
Смотрим через прицел: опубликовано видео уничтожения боевиков
Выявлена наиболее устойчивая к раку группа крови
Сбербанк начнет выпускать регулярную статистику для госорганов
Николай Платошкин: Конституция – правовая фикция
Бузова призвала бороться с домашним насилием
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе
Власть гонит народ большим кнутом к маленькому прянику
21-летняя внучка Боярского не собирается делать пластику груди
Жизнь во власти: Сергей Кириенко
Власть гонит народ большим кнутом к маленькому прянику
Гордон начала конфликт с Пригожиным и Валерией
В Калининграде из-за гибели в кипятке мужчины задержали полицейского
Сатановский: Эрдоган - это Саакашвили по психотипу
Сатановский: Эрдоган - это Саакашвили по психотипу
Голосование по Конституции обойдется России почти в 15 млрд рублей
Эрдоган признает Асада и выведет войска из Сирии
Эрдоган признает Асада и выведет войска из Сирии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ