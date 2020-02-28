Число туристов, отменивших туры на март в Рим, уже достигло 90% из-за вспышки коронавируса. Стоит отметить, что в регионе Лацио, где расположен Рим, не было зарегистрировано ни одного случая заражения "китайской пневмонией".
Местные турфирмы очень обеспокоены данной ситуацией. Итальянские СМИ сообщают о том, что экономический ущерб для одних только римских ресторанов составляет 3 миллиона евро в день.
"Из-за массовых аннуляций бронирования отелей и отмененных мероприятий туристический сектор в Риме и Лацио потерял 1,5 млрд евро", — заявил президент туристической организации Стефано Фиори.
Мэр итальянской столицы планирует организовать встречу с заинтересованными сторонами в ближайшее время.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиянам вернут деньги за аннулированные туры в Италию.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».