Из-за коронавируса туристы отменили 90% туров в Рим

Число туристов, отменивших туры на март в Рим, уже достигло 90% из-за вспышки коронавируса. Стоит отметить, что в регионе Лацио, где расположен Рим, не было зарегистрировано ни одного случая заражения "китайской пневмонией".

Экономика и туризм Лацио находятся под угрозой

Местные турфирмы очень обеспокоены данной ситуацией. Итальянские СМИ сообщают о том, что экономический ущерб для одних только римских ресторанов составляет 3 миллиона евро в день.

"Из-за массовых аннуляций бронирования отелей и отмененных мероприятий туристический сектор в Риме и Лацио потерял 1,5 млрд евро", — заявил президент туристической организации Стефано Фиори.

Мэр итальянской столицы планирует организовать встречу с заинтересованными сторонами в ближайшее время.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиянам вернут деньги за аннулированные туры в Италию.