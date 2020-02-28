В рейтинге событийности лидируют Петербург, Екатеринбург и Казань

Национальное конгресс-бюро опубликовало рейтинг событийности регионов-2019, подготовленный специалистами Выставочного научно-исследовательского центра R&C.

Результате рейтинга основаны на изучении различных групп показателей, которые существенно влияют на развитие региональных рынков делового и событийного туризма:

наличие специализированной инфраструктуры;

выставочный потенциал региона;

программы продвижения региона на туристическом рынке;

опыт региона в проведении значимых событий;

общая привлекательность региона;

транспортная доступность дестинации.

Лидерами 2019 года стали:

Петербург;

Екатеринбург;

Казань.

Также в топ-10 рейтинга 2019 года вошли:

Самара;

Ростов-на-Дону;

Красноярск.

Эти города смогли существенно увеличить количество принимаемых событий благодаря совершенствованию инфраструктуры. Стоит отметить, что Сочи теряет лидерские позиции. Так, в 2014–2015 гг. город находился на первом месте, а в 2019 году — стал только четвертым.