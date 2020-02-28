Национальное конгресс-бюро опубликовало рейтинг событийности регионов-2019, подготовленный специалистами Выставочного научно-исследовательского центра R&C.
Результате рейтинга основаны на изучении различных групп показателей, которые существенно влияют на развитие региональных рынков делового и событийного туризма:
Лидерами 2019 года стали:
Также в топ-10 рейтинга 2019 года вошли:
Эти города смогли существенно увеличить количество принимаемых событий благодаря совершенствованию инфраструктуры. Стоит отметить, что Сочи теряет лидерские позиции. Так, в 2014–2015 гг. город находился на первом месте, а в 2019 году — стал только четвертым.
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