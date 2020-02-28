В Аштараке открылся Гастро-двор и музей кяманчи

В Аштараке открылся очередной Гастро-двор в рамках программы ПРООН. При гастро-дворе работает музей национального музыкального инструмента кяманчи.

Уникальность Гастро-двора в Аштараке заключается в том, что у туристов будет возможность не только отведать блюда национальной кухни, но и познакомиться с культурными особенностями страны.

Гостям расскажут о кяманче, как изготавливается этот музыкальный инструмент. Также посетители смогут услышать игру музыкантов.

В настоящее время в республике уже функционирует 35 гастро-дворов, из них 23 содержат винный компонент.

Общая стоимость программы составляет 3 миллиона долларов, 500 тысяч долларов будет вложено в строительство гастро-дворов. Дополнительно на реализацию программы Минэкономики республики выделило 60 миллионов драмов.

Ранее "Правда.Ру" писала об особенностях гастрономического туризма.