Компания "МТС" хочет привлечь экостартапы и экообразования.
Предприниматели, подавшие заявку в новый набор корпоративного акселератора инновационной площадки MTS StartUp Hub, получат доступ к многомиллионной базе клиентов, каналам продаж и инфраструктуре. Кроме того, предпринимателям будет оказываться вся необходимая юридическая и менторская поддержка.
Цель акселерации заключается в запуске пилотного проекта с "МТС".
"Развитие технологических сервисов в области экопросвещения станет приоритетным направлением в развитии "МТС". Мы планируем искать стартапы в этой сфере как в России, так и в других странах", — сообщили в компании.
Подать заявку также могут стартапы, работающие над созданием инновационных решений в сфере финансовых технологий.
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