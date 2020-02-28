МТС поддержит экологические стартапы

Компания "МТС" хочет привлечь экостартапы и экообразования.

Предприниматели, подавшие заявку в новый набор корпоративного акселератора инновационной площадки MTS StartUp Hub, получат доступ к многомиллионной базе клиентов, каналам продаж и инфраструктуре. Кроме того, предпринимателям будет оказываться вся необходимая юридическая и менторская поддержка.

Цель акселерации заключается в запуске пилотного проекта с "МТС".

"Развитие технологических сервисов в области экопросвещения станет приоритетным направлением в развитии "МТС". Мы планируем искать стартапы в этой сфере как в России, так и в других странах", — сообщили в компании.

Подать заявку также могут стартапы, работающие над созданием инновационных решений в сфере финансовых технологий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Booking.com вручит гранты экологическим стартапам.