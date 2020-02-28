В Рязанской области состоится презентация "Есенинского календаря"

3 марта в 12:00 в "Точке кипения" будет проходить открытая презентация "Есенинского календаря".

В рамках презентации будет идти речь о мероприятиях, приуроченных к 125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. Презентацию будут проводить представители министерства культуры и туризма, а также сотрудники музея-заповедника С. А. Есенина и артисты Рязанского театра драмы.

Участники мероприятия смогут дать оценку предлагаемым мероприятиям.