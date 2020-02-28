3 марта в 12:00 в "Точке кипения" будет проходить открытая презентация "Есенинского календаря".
В рамках презентации будет идти речь о мероприятиях, приуроченных к 125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. Презентацию будут проводить представители министерства культуры и туризма, а также сотрудники музея-заповедника С. А. Есенина и артисты Рязанского театра драмы.
Участники мероприятия смогут дать оценку предлагаемым мероприятиям.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.