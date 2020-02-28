В Токио из-за коронавируса закроют Disneyland и DisneySea

Оператор токийских курортов Disney, Disneyland и DisneySea, объявил о том, что оба парка будут закрыты на две недели, чтобы не допустить эпидемии коронавируса.

В четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что нужно на месяц закрыть детские сады и школы, а также развлекательные центры для детей.

Жителей просят не посещать места массового скопления людей и по возможности работать из дома.

Возможно, парки откроют к 16 марта. Предварительно компания будут консультироваться со специалистами, чтобы быть уверенной в безопасности данного решения.

Disneyland и DisneySea каждый год посещает около 30 млн туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне обеспокоены вспышкой коронавируса в Японии.