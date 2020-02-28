Туроператоры приостановили продажи путевок в Италию

27 февраля Ростуризм опубликовал рекомендации временно прекратить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран в связи с коронавирусом. Соответственно, туроператоры приостановили оказание услуг по доставке туристов в эти страны.

Самым популярным направлением из вышеперечисленных является Италия.

В настоящее время в Италии коронавирус обнаружили у 528 человек, 14 из них умерли.

Вместо поездки в Италию клиентам рекомендуют выбрать другое направление или вернуть деньги.