27 февраля Ростуризм опубликовал рекомендации временно прекратить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран в связи с коронавирусом. Соответственно, туроператоры приостановили оказание услуг по доставке туристов в эти страны.
Самым популярным направлением из вышеперечисленных является Италия.
В настоящее время в Италии коронавирус обнаружили у 528 человек, 14 из них умерли.
Вместо поездки в Италию клиентам рекомендуют выбрать другое направление или вернуть деньги.
"Отдыхающие в Италии пока не обращались с просьбами о досрочном возвращении в Россию", — сообщили в компании Jet Travel.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.