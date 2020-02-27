В Курске на острове хотят создать Кремль и парк-музей

В Курской области планируется создать новый привлекательный объект для туристов — парк-музей на острове Палея. Эту идею собирается реализовать предприниматель Андрей Штефан.

На территории острова могут появиться тематические площадки разных исторических эпох, начиная с X века, а также Курский Кремль. Кроме того, здесь можно будет ежегодно проводить фестиваль "Ратный град".

Данную инициативу уже обсудили в курском Доме Советов. По мнению предпринимателя, предлагаемый им проект может стать мощным центром событийного туризма. Штефан уже подготовил презентацию для своего проекта и представил на суд общественности.﻿

Губернатор Курской области одобрил данное предложение. Но он считает, что для реализации проекта нужно будет искать и других инвесторов, которые поддержат данную идею и будут готовы вложить в нее денежные средства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Курской области обсудили развитие туризма.