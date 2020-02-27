В Бурятии модернизируют курорты с вековой историей

В Бурятии курорты "Горячинск" и "Аршан", которые утонули в долгах в 2018 году, могут начать приносить прибыль. Новый инвестор планирует вложить в развитие инфраструктуры и сделать акцент на оздоровительных традициях вековых курортов.

"Горячинск" — один из старейших в Забайкалье курортов, ему уже более 200 лет. Точная дата открытия неизвестна, но принято считать, что это 1753 год. В настоящее время курорт может принять 329 человек. Вода местного горячего термального источника используется для лечебных ванн.

Курорт "Аршан" более молодой, его основали 100 лет назад в Тункинской долине Восточных Саян. Санатории, расположенные здесь, могут разместить 216 человек. Для лечения в этих местах традиционно используют минеральные воды и сульфидные иловые грязи.

Владельцем данных объектов является республиканское объединение организаций профсоюзов, но к 2018 году эта структура решила продать курорты в связи с большом количеством долгов.

В ближайшие три года инвестор вложит в курорты до 500 млн рублей. В результате в Бурятии должен появиться кластер оздоровительного туризма, который позволит создать общую инфраструктуру для развития туризма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Бурятия делает ставку на горные лыжи и эзотерику.