В Воронежской области введут льготы для инвесторов в сфере туризма

В Воронежской области планируется реализация двух крупных инвестиционных проектов по созданию туристско-рекреационных кластеров. Один из них может принести в бюджет региона около 80 млрд рублей.

В 2020 году в Воронежской области начали разрабатывать стратегию развития туризма.

Что планируется сделать?

создать туристско-рекреационные кластеры;

реализовать инвестпроекты в сфере туризма.

В настоящее время на территории в Воронежской области реализуются два крупных инвестиционных проекта: туристско-рекреационные кластеры "Воронежский" и "Костёнки".

С целью расширения инвестиционной политики в сфере туризма был разработан законопроект, согласно которому планируется введение дополнительного критерия отнесения инвестиционных проектов сферы туризма к категории особо значимых.

На льготы могут претендовать резиденты туристско-рекреационных кластеров на основании соответствующих соглашений.