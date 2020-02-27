Санатории Крыма откроют курортный сезон на три месяца раньше

В Крыму уже полным ходом идет подготовка к новому курортному сезону, который для многих отелей и здравниц полуострова обычно начинается в конце весны. Но самые популярные санаторные комплексы — "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", "Морской Прибой" — ждут гостей уже с 1 марта.

Стоит отметить, что медцентр "Мисхора" работал осенью и зимой. Это впервые, когда специалисты здравницы принимали пациентов в течение всего года.

Рекордный год для туризма Крыма

2019 год стал самым успешным для крымского туризма со времен Советского Союза: в Крыму отдохнули более 7,4 млн туристов. Средняя заполняемость гостиниц и санаториев на пике сезона превышала 90%.

В 2019 году в здравницах отдохнули более 30 тысяч человек из 16 стран мира. Это на 15% больше, чем годом ранее. Прибыль объектов выросла более чем на 40%.

В чем секрет успеха?

Секрет успеха заключается в многомилионном инвестированим и эффективном менеджменте.

С 2018 года в развитие санаториев было вложено более 235 миллионов рублей. Все объекты были отремонтированы, произведена замена лифтов, закуплено новое медицинское оборудование, в номерах установлены кондиционеры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму разработают новые туристические маршруты.