Власти Чечни взяли курс на развитие туризма

В этом году власти Чечни приложат максимум усилий для развития туристической отрасли. Такую задачу поставил глава республики Рамзан Кадыров.

Для развития туризма будет разработан план, в котором будут прописаны приоритетные задачи.

"Все мероприятия будут расписаны по кварталам, месяцам и неделям", — подчеркнул Кадыров.

По словам главы республики, в этом году на первом месте будет прорывное развитие инфраструктуры туризма.

Чечня уже смогла выйти на международный уровень в плане туризма. Сюда приезжают туристы из разных стран Европы, США и Ближнего Востока.

"Чечня должна стать жемчужиной России", — заявил Рамзан Кадыров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Чечня станет привлекательнее для туристов.