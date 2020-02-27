На Таймыре будут развивать туристско-рекреационный кластер "Арктический".
Для реализации этой цели здесь будут созданы интегрированные маршруты, а также необходимая инфраструктура. Для этого в период с 2019 по 2024 гг. планируется выделить 5,2 млрд рублей.
Основные инвестиционные проекты:
В будущем планируется реализация комплекса мероприятий, направленных на позиционирование территории, брендирование главных мероприятий, проведение активной информационной компании на российском и мировом рынках туризма.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Дудинке обустроят площадь "Притяжение Таймыра".
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.