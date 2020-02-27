На Таймыре будут развивать туркластер "Арктический"

На Таймыре будут развивать туристско-рекреационный кластер "Арктический".

Для реализации этой цели здесь будут созданы интегрированные маршруты, а также необходимая инфраструктура. Для этого в период с 2019 по 2024 гг. планируется выделить 5,2 млрд рублей.

Основные инвестиционные проекты:

строительство причала в районе Оганер;

установка очистных сооружений для туристско-рекреационных баз на озере Лама;

модернизация инфраструктуры объекта "Красные камни".

В будущем планируется реализация комплекса мероприятий, направленных на позиционирование территории, брендирование главных мероприятий, проведение активной информационной компании на российском и мировом рынках туризма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Дудинке обустроят площадь "Притяжение Таймыра".