Власти Хакасии обсудили вопросы развития туризма

В Хакасии в Центре поддержки предпринимательства "Мой бизнес" состоялось совещание, в ходе которого были рассмотрены результаты в сфере туризма за 2019 год, основные проблемы и планы на 2020 год.

Основная задача совещания заключалась в том, чтобы установить взаимодействие с муниципалитетами республики для дальнейшего развития туризма в Хакасии, проанализировать текущую ситуацию и выделить главные проблемы.

"Правительство имеет все возможности, чтобы поддерживать субъекты предпринимательства: субсидии, налоговые льготы. Туризм в Хакасии должен представлять собой качественный продукт с развитой инфраструктурой", — заявила заместитель главы Хакасии Ирина Войнова.

Министр экономического развития региона Николай Евдокимов заявил, что общий объем турпотока в прошлом году составил 641,3 тыс. человек. Это на 3% больше, чем годом ранее. Объем налоговых поступлений в бюджет республики в прошлом году составил 244,8 млн рублей, что на 21,5% больше, чем в 2018 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что тормозит развитие туризма в Хакасии.