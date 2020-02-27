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Источник Правда.Ру

Курортный сбор на Кубани хотят ввести еще в четырех поселениях

Туризм » Путешествия

В Краснодарском крае рассматривают законопроект о введении еще в четырех поселениях региона курортного сбора.

В эксперименте хотят участвовать: Новороссийск, Голубицкое, Новотаманское и Фонталовское сельские поселения.

Курортный сбор должны будут платить граждане старше 18 лет, которые планируют находиться на территории объекта размещения более 24 часов. Размер курортного сбора составляет 10 рублей в сутки.

Другие поселения Краснодарского края пока не выразили желания принять участие в эксперименте.

Напомним, что в настоящее время курортный сбор введен в 11 поселениях Кубани.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2019 году Краснодарский край посетили 17 млн туристов.

туристы курортный сбор краснодарский край
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