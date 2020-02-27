В Курской области разработали стратегию развития туризма до 2030 года."Соловьиный край России" имеет большой туристический потенциал, поэтому вопросам развития туризма уделяется пристальное внимание.
Это связано с тем, что туристы оплачивают:
В прошлом году на развитие туризма было выделено 17 340 000 рублей.
Власти Курской области планируют увеличить количество туристических маршрутов, построить новые гостиницы и кафе.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.