В Курской области разработали стратегию развития туризма

В Курской области разработали стратегию развития туризма до 2030 года."Соловьиный край России" имеет большой туристический потенциал, поэтому вопросам развития туризма уделяется пристальное внимание.

Развитие туризма принесет региону дополнительный доход

Это связано с тем, что туристы оплачивают:

проживание в гостиницах;

лечение в санаториях;

сувениры;

кулинарные туры;

медицинский туризм.

В прошлом году на развитие туризма было выделено 17 340 000 рублей.

Власти Курской области планируют увеличить количество туристических маршрутов, построить новые гостиницы и кафе.