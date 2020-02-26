70-летний турист три дня провел в открытом море у берегов Таиланда

Турист из Великобритании в течение трех дней находился в открытом море у берегов Таиланда. У путешественника отказал двигатель парусной яхты.

"Данные о терпящем бедствие судне передал на сушу экипаж корабля Miclyn Endurance", — сообщил глава третьего регионального командования ВМФ Таиланда.

Путешественником оказался 70-летний британец по имени Майкл Тернер. Позже он рассказал, что у его судна сломался мотор. он не мог вернуться на берег из-за сильного ветра. К счастью, у мужчины было с собой достаточно продуктов и воды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Таиланде открылся отель с прозрачными номерами-пузырями.