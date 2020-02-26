На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

Туристка из Швеции, отдыхающая в отеле на острове Тенерифе в Испании, рассказала, что все гости отеля заблокированы в своих номерах из-за коронавируса.

В общей сложности в отеле H10 Costa Adeje Palace находятся около тысячи туристов. Всем им приходится сдавать анализы на коронавирус. Это произошло после того, как коронавирус выявили у итальянского врача, который останавливался в этом отеле со своей женой. Его поместили на карантин в местной клинике.

Туристам запрещено выходить из отеля, вокруг его территории выставили полицейских.

Сотрудники отеля не общаются в туристами. Еду им приносят работники в защитных костюмах.