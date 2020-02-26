Курортный сбор планируют включить в Налоговый кодекс

На сайте правовой информации опубликован законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс могут быть включены неналоговые платежи:

утилизационный сбор;

налог на доходы операторов сотовой связи;

гостиничный сбор.

"Что касается пункта гостиничного сбора, то новый законопроект представляет собой яркий пример "фискального беспредела". Это не перенос курортного сбора в Налоговый кодекс. Курортный сбор целевой, доходы, полученные от него, направляются на развитие туристской инфраструктуры. Кроме того, по нему имеются льготы для различных категорий населения. Нововведение — это просто новый оборотный налог в размере до 3%", — сообщил президент Российского союза туриндустрии.

По словам главы РСТ, ссылки чиновников на то, что гостиничные и туристские сборы вводятся во многих странах, безосновательны, так как в этих странах абсолютно другие условия гостиничного бизнеса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что курортный сбор принес регионам почти 864 млн рублей.