Саудовская Аравия за полгода выдала более 400 тысяч электронных виз

С сентября 2019 года Саудовская Аравия выдала иностранным туристам более 400 тысяч электронных виз.

За этот период 40% туристов приехали, чтобы отдохнуть на местных пляжах, 30% — для того, чтобы посетить исторические достопримечательности.

"Саудовская Аравия планирует провести ряд реформ, направленных на привлечение инвестиций в сферу туризма. В настоящее время на территории страны не хватает объектов инфраструктуры. В стране планируется провести диверсификацию экономики — в том числе и за счет развития туристической отрасли", — сообщает Saudi Gazette.

Напомним, что 28 сентября Саудовская Аравия впервые в истории начала выдавать электронные визы. Стоимость годовой визы составляет 117 долларов. Ее можно оформить онлайн.

По визе нельзя посетить Мекку и Медину, они открыты только для мусульман и паломников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиянам снова придется платить за визу на Шри-Ланку.