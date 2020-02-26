Российским туристам рекомендуют отказаться от поездок в Италию

Ростуризм в связи с рекомендациями Роспотребнадзора советует туристам по возможности отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею в связи с ростом заболевших коронавирусом.

Туроператоров призывают информировать о данной ситуации туристов, которые планируют посетить эти страны.

Стоит отметить, что на данный момент в Италии коронавирус выявили у 332 человек, 10 из них умерли.

Между тем отказ туристов от поездок в вышеуказанные страны не дает им право полностью вернуть деньги за аннулированные туры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты оценили потери турфирм от запрета продажи туров в Китай.