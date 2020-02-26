В "Горской" хотят создать туристический кластер за 60 млрд рублей

Комитет имущественных отношений планирует реализовать проект туристско-рекреационного кластера на месте бывшей промзоны "Горская". Смольный намерен подготовить проект развития этой территории, а также все необходимые документы. После этого земля будет продана.

Объем инвестиций в проект составит около 60 млрд рублей

"Здесь будет построен яхт-клуб, научно-технический парк, музей, IT-кластер и спортивная зона", — сообщил автор концепции Владимир Жуйков.

Предполагается, что инвесторов должны заинтересовать офисы и гостиницы, в рамках которых на берегу Финского залива могут появиться 0,5 млн квадратных метров апартаментов.

По мнению экспертов, идея довольная интересная, но не проработана до конца.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Сахалине появится новый туристический кластер.